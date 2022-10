Milan, accadde oggi: la vittoria al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid per 2-3

Tredici anni fa il Milan batteva in Champions League il Real Madrid al 'Santiago Bernabeu': rivivi la grande vittoria dei rossoneri

Sono passati tredici anni da quando il Milan vinse in casa del Real Madrid per 3-2. Una notte di Champions League, una notte da Milan condita da una super vittoria arrivata nei minuti finali del match. Una gara piuttosto tirata e inizialmente sofferta per i ragazzi allora allenati da Leonardo, i quali seppero ribaltare l'iniziale svantaggio firmato da Raul grazie ai gol di Pirlo e Pato. Il gol del 2-2 dei 'blancos' venne siglato da Drenthe, ma fu ancora una volta Pato a congelare i numerosi tifosi presenti al 'Bernabeu'. La UEFA, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un video di quello strepitoso match vinto dal Milan. Ecco, di seguito, i gol.