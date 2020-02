ULTIME NEWS MILAN – Un pareggio amaro per il Milan che già pregustava l’odore del sesto posto solitario che vorrebbe dire Europa League. A San Siro si è presentato un Verona combattivo e in gran forma che ha costretto i rossoneri all’1-1. L’autore del gol del Milan, Hakan Calhanoglu, ha commentato il match su Instagram, mostrandosi comunque positivo per le prossime partite. Ecco il suo post.