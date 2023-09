Milan-Verona, Bartesaghi festeggia: “23/09/2023 data che non scorderò” | FOTO

23/09/2023, una data speciale per un giovane ragazzo che realizza un sogno di tanti calciatori in rampo di lancio. Al minuto 75 di Milan-Verona, Stefano Pioli ha mandato in campo il classe 2005 Davide Bartesaghi: il giovane terzino ha esoerdito in Serie A all'età di 17 anni. Un'emzoione speciale per il difensore rossonero che non è riuscito a trattenere la gioia sia nel post partita, sia sui social. Ecco il suo post su Instagram.