Milan-Venezia, il consiglio di Pellegatti: “Farei un turnover minimo”

Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha detto la sua sulla formazione da schierare contro il Venezia. Il suo pensiero sul turnover e non solo. Le dichiarazioni rilasciate sul suo profilo YouTube: "Contro i veneti il Milan deve evitare i cali di tensione come successo l'anno scorso contro lo Spezia. Dopo le partite difficili contro Liverpool e Juventus arrivano Venezia e Spezia, che sembrano partite facili ma bisogna evitare l'errore dell'anno scorso e non sottovalutare le partite. Bisogna remare nello stesso modo. Io personalmente farei un piccolo turnover, minimo. Questo perché sono punti importanti. Prima pensiamo al Venezia e allo Spezia e poi vediamo come va contro l'Atletico Madrid in Champions League. L'unico problema del turnover al momento è solo per Brahim Diaz, perché come sostituto c'è il solo Daniel Maldini. Per farlo riposare si dovrebbe cambiare modulo. Questa sarà una scelta importante che il tecnico non deve sbagliare".