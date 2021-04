Milan, ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic. Lo svedese: “La saga continua”

Zlatan Ibrahimovic, dopo la notizia ufficiale sul rinnovo di contratto fino al 2022, ha postato un'immagine sui social. Ecco la sua reazione

La notizia era nell'aria da giorni, ma da pochi minuti è diventata ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha firmato il contratto che lo legherà al Milan anche nella prossima stagione. Lo svedese, attraverso i propri profili social, ha pubblicato una foto per l'occasione con una didascalia chiara e concisa: "La saga continua". Adesso c'è bisogno di conquistare la Champions League e, qualora si riuscisse nell'obiettivo, giocarla con un Ibra in più non è cosa da poco per i rossoneri. Ecco il post.