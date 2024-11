Milan, Tonali apre al ritorno? L’indizio social fa sognare i tifosi rossoneri

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e attualmente in forza al Newcastle, avrebbe mandato un segnale sui social in merito ad un suo possibile ritorno in rossonero. Già qualche giorno fa avevamo parlato di questa possibilità nel corso del calciomercato di gennaio, spiegando come l'unica formula che avrebbe consentito il trasferimento sarebbe stata un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Al di là di quella che era una notizia di calciomercato, è da sottolineare la difficoltà di un ricongiungimento del mediano italiano con il club per cui ha sempre fatto il tifo, almeno in tempi brevi.