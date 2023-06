Milan, il messaggio di Tonali ad Ibra: “Un piacere giocare con te”

Il match tra Milan ed Hellas Verona non ha concluso solo la stagione 2022/23. Subito dopo la partita, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato in un San Siro stracolmo di persone in preda alla commozione. Lo svedese lascia dunque i rossoneri e la vita da calciatore professionista, in vista di nuovi progetti per il futuro.