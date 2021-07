Milan, Tomori riabbraccia Giroud: la gioia del difensore sui social

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha esternato tutta la sua gioia nel ritrovare Olivier Giroud, suo ex compagno al Chelsea

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha esternato tutta la sua gioia nel ritrovare Olivier Giroud, suo ex compagno al Chelsea. Il difensore inglese ha infatti pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per dare il benvenuto all'attaccante francese, aggregatosi ai compagni nella giornata odierna. In basso il post.