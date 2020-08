Il Milan su Twitter: “Partecipa all’AC Milan Together Summer Edition”

MILAN NEWS – Non c’è il calcio giocato, ma il Milan non abbandona mai i suoi tifosi, che hanno sempre la possibilità di restare vicini al club e alla squadra. Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, il club rossonero ha pubblicato l’invito a partecipare all’AC Milan Together Summer Edition. Ecco il messaggio: “Seconda tappa: Asia. Ti senti fortunato? Partecipa all’AC Milan Together Summer Edition, puoi vincere premi speciali!”. Un concorso speciale per i milanisti, con un tour virtuale di 5 settimane nei 5 continenti ricco di premi e sorprese per i tifosi di tutto il mondo. Ecco il tweet e la foto pubblicati dal club.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>