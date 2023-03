Milan, Thiaw convocato: sostituirà l’infortunato Bella Kotchap

Malick Thiaw, difensore del Milan, è stato convocato dalla Germania per l'amichevole contro il Perù e per quella contro il Belgio di fine marzo

Il Milan, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l'Udinese, si dovrà preparare per un aprile di fuoco, con il triplo confronto contro il Napoli. Molti dei giocatori rossoneri, saranno impegnati nella pausa per le partite delle Nazionali. Uno di questi sarà il difensore rossonero Malick Thiaw.