Milan, Theo Hernandez sui social: “Mai arrendersi” | FOTO

Il Milan pareggia contro il Napoli . Nella partita contro gli azzurri non ha brillato Theo Hernandez , difensore rossonero. Il terzino del Milan , ha parlato sui social dopo la partita del 'Diego Armando Maradona'. Il messaggio è corto ma molto significativo. Ecco il suo post su X.

Milan, Theo Suona la carica

"Mai arrendersi. Forza Milan". Un messaggio corto, ma molto chiaro da parte del terzino rossonero. Il francese dovrà reagire anche perché non sta giocando ai livelli che potrebbe e dovrebbe raggiungere. Questo si sente molto, specilamente nella fase offensiva rossonera. La stagione è ancora lunga e Theo Hernandez ha ancora tante opportunità per rifarsi. Dai Theo! LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Ecco una possibile soluzione dal mercato