Milan, tanti auguri a Pirlo: il messaggio social del club

Il Milan, nella sua lunga storia, ha avuto moltissimi calciatori che hanno lasciato un grande segno in questo storico e vincente club. In tutti i reparti, i rossoneri, sono stati pieni di campioni e leggende di questo sport. Uno dei centrocampisti moderni che più viene ricordato, è Andrea Pirlo. Per 10 anni, l'ex rossonero, è stato il cuore della mediana del Milan. Oggi, Andrea, tocca i 44 anni di età.