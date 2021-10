Milan, tanti auguri a Matteo Gabbia! Ecco gli auguri del club

Matteo Gabbia, difensore del Milan, compie oggi 22 anni. Ecco gli auguri del club arrivati tramite il sito ufficiale rossonero

Una lunga storia con i colori rossoneri e un futuro tutto da scrivere. Matteo Gabbia negli anni è cresciuto da prodotto del Settore Giovanile a giocatore della Prima Squadra, rispondendo sempre presente ogni volta in cui è stato chiamato in causa. Un difensore affidabile e di sostanza, una vera e propria risorsa per la retroguardia del Milan.