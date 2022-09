Milan sui social – Vranckx: “Pausa finita, ora tutti concentrati”

Arrivato al Milan in estate, Aster Vranckx, belga classe 2002, ha già messo in mostra alcune ottime cose in rossonero. Adesso è stato convocato dalla propria nazionale di categoria e ha sfornato due prestazioni di altissimo livello. Ora la sosta per gli impegni delle nazionali è finita e Vranckx torna a disposizione del Milan e di Stefano Pioli per preparare al meglio le prossime partite. Dopo gli impegni di questi giorni ha pubblicato su Instagram un video riassuntivo con le sue giocate accompagnato da una didascalia che sottolinea come la sua attenzione sia solo sul Milan adesso e quanta voglia abbia di tornare: "Pausa fatta. Ora tutti concentrati sul rossonero!" Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>