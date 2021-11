Milan sui social – Tutti i numeri della trasferta di Firenze | News

Attraverso un post su Twitter, il Milan ha pubblicato tutti i numeri della partita di questa sera contro la Fiorentina al Franchi

Questa sera il Milan sarà ospite della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. La gara, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 20.45. Attraverso un video pubblicato su Twitter, il Diavolo ha sottolineato tutti i numeri della trasferta di Firenze. Ecco, di seguito, il post. Intanto stasera c'è Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.