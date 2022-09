Milan sui social – Tutte le foto dell’allenamento di oggi

Come di consueto, il Milan ha pubblicato su Twitter le foto della seduta odierna. Eccole, anche se con tanti assenti, per vari motivi.

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, anche se con tanti assenti tra nazionali e infortunati. La squadra però ha lavorato bene con Stefano Pioli, che inizia ovviamente a preparare la sfida di sabato sera in trasferta. Domani, poi, faranno ritorno a Milanello anche tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in questi giorni e quindi inizierà a tutti gli effetti la fase di preparazione alla partita. Sul proprio profilo Twitter, come di consueto, il Milan ha pubblicato alcune foto della seduta di allenamento odierna. Belle foto, con i pochi rimasti a disposizione in azione: "Senza lasciare nulla di intentato!