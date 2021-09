Milan sui social – Tonali: “Semplicemente San Siro” | News

Ecco il post pubblicato da Sandro Tonali su Instagram dopo la grande vittoria del Milan contro la Lazio per due a zero

Un'altra grande prova personale per Sandro Tonali durante il match di 'San Siro' tra Milan e Lazio, gara terminata 2-0 in favore dei rossoneri. Al termine dell'emozionante sfida, il centrocampista ex Brescia ha pubblicato un post su Instagram. 'Semplicemente San Siro', queste le parole apparse sull'account social del classe 2000. Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.