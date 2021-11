Milan sui social – Tonali: “Orgogliosamente rossonero”

Tonali ci ha tenuto a ribadire, sul proprio profilo Instagram, di essere orgoglioso di giocare nel Milan, dopo il Derby di ieri.

Un'altra prestazione da gigante quella di Sandro Tonali ieri sera nel match che il Milan ha pareggiato contro l'Inter per 1-1. Il centrocampista classe 2000 ha dominato a centrocampo e probabilmente, se non fosse stato leggermente fuori condizione avrebbe giocato 90'. Uno dei migliori in campo senza ombra di dubbio. Resta tra i migliori anche dopo la partita, vero milanista. La sua frecciata su Instagram è molto chiara, verso qualcuno che ha deciso di cambiare e ieri ha pensato di fare il fenomeno venendo prontamente ridimensionato. Tonali ha pubblicato una bellissima foto di ieri sera, aggiungendo un commento che non ha bisogno di altre parole: "Orgogliosamente Milan!" Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>