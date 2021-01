Milan sui social – Theo: “Tornerò presto, grazie per i messaggi”

MILAN NEWS – Anche Theo è stato colpito dal Covid-19. Il numero 19 più forte del mondo, contro il numero 19 più cattivo di tutti. Il terzino rossonero sarà costretto a saltare Cagliari-Milan e probabilmente molte altre partite. Il francese, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto contenente un lungo messaggio per i tifosi milanisti che gli sono stati vicino. Theo ha pubblicato il messaggio in diverse lingue, con nella didascalia il testo: “Tornerò presto! Grazie a tutti per i vostri messaggi!” Ecco invece il testo nella foto del classe 1997: “Cari amici, volevo dirvi che purtroppo non potrò essere a disposizione della squadra. Sono risultato positivo al Covid-19 e, sebbene mi senta bene e potrò continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Vi voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro che stanno attraversando una situazione simile una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti e grazie per tutti i messaggi d’amore”.