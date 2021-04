Milan sui social – Theo: “Impara dagli errori per migliorare”

Il Milan pareggia contro la Sampdoria a causa di un errore di Theo, che poi si scusa sul proprio profilo Instagram.

Una prestazione sotto le aspettative per Theo in Milan-Sampdoria, condita da un clamoroso errore che ha regalato il gol del momentaneo vantaggio agli ospiti. Un retropassaggio dritto sui piedi di Fabio Quagliarella, con l'attaccante classe 1983 che non se l'è fatto dire due volte e ha scavalcato il portiere con un preciso pallonetto. Il terzino classe 1997 è poi intervenuto sui social per scusarsi dell'errore commesso, lanciando un bel messaggio: "Impara dagli errori e continua a lavorare per migliorare ogni giorno". Le pagelle, molto severe, dei rossoneri in Milan-Sampdoria >>>