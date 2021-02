Milan sui social – Theo Hernandez: “Siamo il Milan, andiamo ragazzi”

Milan, Theo Hernandez carica l’ambiente rossonero

Intervenuto attraverso il suo profilo Twitter, il terzino del Milan Theo Hernandez ha voluto caricare l’ambiente rossonero in vista della gara di stasera. “Siamo il Milan, andiamo ragazzi”, queste le parole dell’ ex Real Madrid che scenderà in campo dal primo minuto contro la Stella Rossa.

La partita verrà disputata alle ore 21 allo Stadio ‘San Siro’ e sarà valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Forti del risultato dell’andata di 2-2, la squadra di Pioli vuole ottenere la qualificazione agli ottavi con una vittoria. Nel frattempo, la dirigenza rossonera ha puntato gli occhi su un difensore della Serie A. Il pezzo del cartellino è di 10 milioni, vai alla news > > >