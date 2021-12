Milan sui social – Theo Hernandez raggiunge la presenza numero 100

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha raggiunto la presenza numero 100 con la maglia del Milan in occasione del match contro l'Udinese

Grazie alle presenza di questa sera in Udinese-Milan, Theo Hernandez ha raggiunto la presenza numero 100 con i rossoneri. Il Diavolo ha celebrato il traguardo del terzino francese con un post su Twitter. "E sono 100 in rossonero per il nostro “Treno” Hernandez", queste le parole apparse sul social. Segui con noi il live di Udinese-Milan.