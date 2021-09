Milan sui social – Theo Hernandez: “Fiero di essere tornato nella Francia”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto con il fratello con la Francia. Ecco il suo messaggio.

Un'altra convocazione nella Francia per Theo Hernandez, terzino francese classe 1997 del Milan. La seconda consecutiva, dopo un lunghissimo periodo d'assenza che lo aveva fatto soffrire non poso. In più, stavolta potrà condividere insieme al fratello Lucas Hernandez, classe 1996 francese del Bayern Monaco, la convocazione. Entrambi, infatti, sono stati chiamati da Didier Deschamps per i prossimi impegni di Nations League, con semifinale e finale (primo e secondo posto o terzo e quarto posto). Per festeggiare, Theo Hernandez ha pubblicato su Instagram una foto dei due con la maglia della nazionale transalpina, accopagnata da questa didascalia: "Orgoglioso di essere tornato in accompagnato da mio fratello".