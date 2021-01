Milan sui social – Theo Hernandez esulta dopo la vittoria: “Forza”

Bologna-Milan, il tweet di Theo

Dopo alcune partite sottotono, oggi Theo è finalmente tornato su buoni livelli. In Bologna-Milan ha colpito una clamorosa traversa su calcio di punizione e ha creato molti pericoli sulla sinistra. Ottima prova fino a quando ha perso il pallone che portato i rossoblù a infiammare il finale con il gol dell’1-2 finale. Dopo la sfida, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcune foto dell’incontro e ha festeggiato a modo suo, caricando tutti, tifosi compresi. Un grande: “Forza!” Per un Milan che non molla davvero mai.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>