Milan sui social – Theo Hernandez carica: “Non mollare mai”

Theo, messaggio su Twitter

Il giorno dopo la sconfitta, in casa Milan l’umore prevalente sembra essere quello della voglia di rivalsa più che quello della desolazione. La dimostrazione arriva da come si comportano i giocatori sui social. Prima Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999, ha pubblicato un bellissimo messaggio, che poi è stato ripreso anche da Theo, francese classe 1997, il quale ha rincarato la dose. Messaggio chiarissimo: bisogna subito pagina e non mollare. Proprio questo il contenuto di quanto scritto da Theo: “Non mollare mai, sempre”. Ecco il tweet con le foto del terzino del Milan, pronto a ripartire come sempre più forte di prima. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>