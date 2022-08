Milan sui social – Theo Hernandez: “Bella partita e gol”

Il primo gol del Milan nella stagione 2022/23 in campionato lo ha segnato Theo Hernandez, francese classe 1997, che ha trasformato con freddezza assoluta un calcio di rigore e ha portato il risultato in parità. Oltre al gol, una prestazione maiuscola per Theo Hernandez, che continua a crescere vistosamente e che, secondo Stefano Pioli, è uno degli assenti di lusso nei candidati al prossimo Pallone d'Oro che si assegnerà a breve. Dopo la partita di ieri, sul proprio profilo Instagram, il terzino ha festeggiato con poche parole, come se fosse ordinaria amministrazione. Una sua foto in azione, accompagnata da questo commento: "Bella partita a San Siro". Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>