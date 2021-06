Milan sui social – Su YouTube si rivive la vittoria di Verona

Il Milan ha pubblicato su Twitter un avviso per chi volesse rivivere il successo con l'Hellas Verona dell'ultima stagione su YouTube.

La stagione del Milan è finita nel migliore dei modi e quindi si può sfruttare questo periodo di pausa per rivivere le giornate più belle. Sul proprio canale YouTube, il club rossonero sta periodicamente ritrasmettendo tutte le partite più importanti dell'annata che ha riportato il Milan dove merita di stare: in Champions League. Dopo aver vissuto le ultime grande vittorie, nella giornata di oggi è toccato al match giocato al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Una vittoria per 2-0 per gli uomini di Stefano Pioli, in un momento difficile e, come sempre, con tante assenze. Ecco come il Milan ha pubblicato su Twitter: "Le magie di Rade e nella grande vittoria di Verona da rivivere assieme tra poco".