Milan sui social – Sirmione aderisce alla Comunicazione non ostile

Il comune di Sirmione e la squadra, come il Milan, hanno aderito al Manifesto per la Comunicazione non ostile. L'annuncio su Twitter.

Come noto, tempo fa il Milan ha aderito al Manifesto per la Comunicazione non ostile. Un progetto che prevede la promozione di un linguaggio che non sia offensivo e, appunto, ostile. Oltre al Milan, anche il comune di Sirmione e la squadra della città hanno voluto aderire. Città che, tra l'altro, ospiterà il Milan Junior Camp questa estate. Ad annunciarlo, proprio il Milan sul proprio profilo Twitter. Ecco come: "Come il nostro Club, anche il Comune di Sirmione e l'U.S. Rovizza Sirmione, che ospitano uno dei nostri Milan Junior Camp (gestito da AL2sport, partner Milan Academy), hanno aderito al Manifesto per la Comunicazione non Ostile, ideato dall'Associazione". Intanto ecco il punto della nostra Redazione su Cutrone >>>