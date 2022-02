Milan sui social – Samu Castillejo e il gol nella porticina

Ieri il Milan ha segnato quattro reti, ma anche Samu Castillejo si iscrive ai marcatori con una segnatura un po' particolare.

Ieri c'è stata un'atmosfera di festa a San Siro per il Milan, autore di quattro reti e che ha ottenuto la qualificazione alla prossima semifinale, ma Samu Castillejo non ha giocato. Lo spagnolo, classe 1995, resta però molto inserito nel gruppo rossonero. Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per l'allenamento del giorno dopo e per iniziare a preparare il prossimo impegno e tra i protagonisti c'è stato proprio Samu Castillejo, che ha trovato anche un gol. Un gol che però è stato segnato senza portiere nelle porticine. Il club rossonero ci scherza su, su Twitter, pubblicando la foto e aggiungendo la seguente didascalia: "Aggiungendo un altro gol al conteggio di ieri. Alimentato da". Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>