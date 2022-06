Milan sui social – Saelemaekers: “Ti prometto che non è mai stato facile”

Saelemaekers, al centro di voci di mercato per un possibile addio al Milan, pubblica sui social. Ecco la sua foto con frase criptica.

Uno dei volti del Milan che è diventato Campione d'Italia è certamente Alexis Saelemaekers, belga classe 1999 e pilastro per larghi tratti della stagione. Stefano Pioli ha fatto molto bene con lui in campo e sa di poterci contare per impegno, sacrificio e anche per qualità. Non è certamente un campione, ma sa sopperire alle mancanze con l'impegno e l'attenzione. Tuttavia, il Milan è ora alla ricerca di rinforzi sulla destra dal mercato e Saelemaekers potrebbe dunque andar via. La valutazione è di 20 milioni, una cifra importante che consentirebbe al Milan di fare un'importante plusvalenza.