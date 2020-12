Milan sui social – Saelemaekers: “Partita difficile, punto importante”

MILAN NEWS – Non stava benissimo, era al rientro da una piccola indisposizione e dunque Alexis Saelemaekers ieri non è partito titolare in Genoa-Milan. È entrato nel secondo tempo, ha provato a dare la scossa, ma non ci è riuscito del tutto. Si è percepito non stesse benissimo. Dopo la partita però ha subito voluto dare il proprio parere, è subito intervenuto su Instagram per provare a suonare immediatamente la carica: “Partita molto difficile ma un punto importante per il nostro obiettivo! Non mollare mai!”