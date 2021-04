Milan sui social – Saelemaekers: “Non il risultato che ci aspettavamo”

Dopo Milan-Sampdoria, sul proprio profilo Instagram, Saelemaekers ha pubblicato una foto accompagnata da un commento sul match.

Un pareggio che brucia, per il Milan contro la Sampdoria, come dimostrano le parole di Alexis Saelemaekers sul proprio profilo Instagram. L'esterno belga classe 1999 ha pubblicato una propria foto durante la sfida, con un commento sul match e sulla situazione psicologica. Match finito 1-1, con i rossoneri che hanno agguantato il pari proprio nel finale, dopo una prestazione decisamente sottotono e deludente. Ecco, dunque, il messaggio di Saelemaekers, affidato ai social: "Non è il risultato che ci aspettavamo oggi, ma continuiamo a guardare avanti!"