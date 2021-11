Milan sui social – Saelemaekers: “Continuiamo la battaglia”

Saelemaekers, esterno del Milan, ha pubblicato su Instagram una foto del Derby di ieri. Ecco il suo post, con parole molto interessanti.

Più di qualche rimpianto per il Milan e per Alexis Saelemaekers nella partita di ieri, un Derby finito in parità, ma che i rossoneri hanno anche rischiato di vincere. Nel finale, proprio il belga classe 1999 ha colpito il palo con un bellissimo tiro dalla distanza, dopo essere subentrato dalla panchina. Un palo che avrebbe regalato così la vittoria alla squadra rossonera. Un dispiacere che si evince anche dalla foto che ha pubblicato Saelemaekers sul proprio profilo Instagram dopo la partita e accompagnata da un commento che promette ancora grandissimo impegno. Ecco le sue parole: "Continuiamo la battaglia per raggiungere i nostri obiettivi! Grazie ai fan per il fantastico supporto di ieri!" Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>