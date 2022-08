Milan sui social – Saelemaekers: “Bella partenza e grazie dell’atmosfera”

È subentrato a gara in corso Alexis Saelemaekers nella prima del Milan in campionato, ma ha portato come sempre frizzantezza e vivacità. Due o tre accelerazioni, altrettanti tentativi verso la porta. Saelemaekers è apparso in forma. Inoltre, è estremamente coinvolto nel Milan e ha voglia di mettersi in mostra e riconquistare il posto da titolare. Sembrava potesse andare via, ma così non dovrebbe essere. Dopo la vittoria per 4-2 contro l'Udinese, il belga classe 1999 ha pubblicato su Instagram alcune foto della sfida, accompagnate da belle parole: "Bella partenza dalla squadra oggi con il +3! Grazie anche a tutti i fan per l'atmosfera!"