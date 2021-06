Milan sui social – Rossoneri impegnati nel progetto ‘In gioco per il futuro’

Le ultime notizie sul Milan. Nella giornata di oggi, i rossoneri hanno inaugurato un nuovo centro sportivo a Milano insieme al Comune

Rossoneri protagonisti per il sociale. Fondazione Milan, il Comune di Milano e Limonta Sport hanno inaugurato oggi il nuovo impianto polisportivo presso l'Istituto Comprensivo "Bruno Munari" di Milano. "Nell'ambito del progetto "In gioco per il futuro", #FondazioneMilan, Comune di Milano e Limonta Sport hanno inaugurato oggi il nuovo impianto polisportivo presso l'Istituto Comprensivo "Bruno Munari" di Milano", queste le parole apparse sull'account rossonero. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.