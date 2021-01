Milan sui social – Romagnoli: “Oggi servivano i 3 punti”

Bologna-Milan, il post Instagram di capitan Romagnoli

Una vittoria sofferta, ma meritata. Come l’ha definita Stefano Pioli nel post partita. Bologna-Milan, che arrivava dopo due sconfitte consecutive, riporta il sorriso in casa rossonera. Un bel 1-2. Tra le note più positive dell’incontro c’è stato sicuramente il capitano Alessio Romagnoli, tra i migliori in campo e in netta crescita nelle ultime uscite. Dopo aver sofferto una condizione fisica non particolarmente felice, ora si è ripreso e sta rendendo al meglio. Dopo la vittoria, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto sorridente e con pollice in alto: “Oggi servivano i 3 punti!”