Milan sui social – Rebic torna in gruppo e scherza: “Ancora vivo” | News

Ante Rebic è tornato ad allenarsi con il gruppo: l'attaccante croato del Milan ha commentato ironicamente sui social il suo rientro

Buone notizie da Milanello, con Ante Rebic che finalmente è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Come già anticipato in giornata, l'attaccante croato si è allenato insieme al resto del gruppo questa mattina. Fermo dal 7 novembre, Rebic ha pubblicato un post su Instagram commentando ironicamente il suo rientro con i compagni. "Ancora vivo", queste le parole apparse sul suo profilo social. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.