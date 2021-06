Milan sui social – Rebic protagonista di una nuova Photoshop challenge

Il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto di Rebic con green screen per una Photoshop challenge. Ecco il post.

La stagione è finita, tempo d'estate, e in casa Milan il clima è finalmente sereno: i rossoneri hanno raggiunto la Champions League. La sosta servirà a giocatori e tifosi per recuperare le energie e poi tuffarsi nella nuova annata. Ecco perché il Milan, sul proprio profilo Facebook, propone un po' di svago e divertimento ai propri tifosi con Ante Rebic, croato classe 1993, come protagonista. Una sua foto con una posa un po' divertente e green screen sullo sfondo. Invito a fare dei fotomontaggi divertenti. Una Photoshop Challenge per i tifosi rossoneri che, ovviamente, nei commenti si sono subito sbizzarriti, con delle immagini davvero molto divertenti. Ecco il post.