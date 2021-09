Milan sui social – Rebic: “Focus”. Poi scherza con Samu Castillejo

Rebic ha pubblicato su Instagram alcune foto dell'allenamento col Milan. Tra i commenti presente Samu Castillejo e i due scherzano.

Uno dei giocatori che più ci sono rimasti male per la sconfitta di martedì del Milan è Ante Rebic, croato classe 1993 che si è molto arrabbiato per l'espulsione e lo ha dimostrato anche al momento di lasciare il campo poco dopo. Sembra essere subito molto combattivo, come lasciano intendere alcuni indizi social. Dalle storie dei compagni su Instagram, fino al suo post di oggi. Due foto dell'allenamento con una scritta tutto in maiuscolo e con le lettere ben chiare: "F O C U S". Divertente anche il siparietto nei commenti, con Samu Castillejo, spagnolo classe 1995, che commenta: "Chi sei?" e Rebic risponde subito: "Aspetta che scendo giù e ti spiego velocissimo". Decisamente combattivo. Intanto Kessie è pronto a essere sostituito >>>