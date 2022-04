Milan sui social – Rafael Leao ricondivide un video di tutte le sue “surfate”

Rafael Leao, del Milan, ha ricondiviso su Twitter un video che contiene tutti i suoi dribbling, ormai identificati dall'emoji del surf.

Nel corso di questa stagione, Rafael Leao è stato ed è uno dei giocatori che più sta trascinando il Milan con gol e giocate. Vive di fiammate, ma quando entra in partita è spesso decisivo. Il portoghese classe 1999 è anche molto attivo su Twitter, dove spesso ha anche a che fare con i tifosi rossoneri. Per esempio, poco fa ha ricondiviso un video pubblicato da un altro profilo di tifosi milanisti. Nel filmato sono raccolti tutti i dribbling tipici di Rafael Leao: quei dribbling in cui punta l'avversario, fa un mezzo doppio passo e poi se ne va in velocità. Da tempo, Rafael Leao utilizza l'emoji del surfista per identificare le proprie giocate. Anche stavolta ha deciso di limitarsi a quello.