Milan sui social – Rafael Leao festeggia le 100 presenze

Rafael Leao ha condiviso su Twitter il video pubblicato dal Milan della premiazione per le cento presenze rossonere. Ecco il suo commento.

Oggi è stata una giornata speciale in casa Milan, tutta dedicata a Rafael Leao, portoghese classe 1999 che domenica ha raggiunto le 100 presenze in maglia rossonera. Coronate con un bellissimo gol. Oggi a Milanello è stato premiato da Paolo Maldini e Frederic Massara davanti a tutti i compagni, che hanno applaudito. Il club rossonero ha pubblicato poi il video della premiazione, che lo stesso Rafael Leao ha poi ritwittato a sua volta, anche con un piccolo commento. In particolare, ha messo tre emoticon: un 100 e soprattutto due cuori, uno rosso e uno nero. Insomma, sembra proprio che Rafael Leao sia molto felice di questo traguardo.