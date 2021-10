Milan sui social – Rafael Leao: “Determinazione, voglia, ambizione”

Rafael Leao ha esultato sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria di ieri sera, in cui è stato protagonista con un gol.

Un'altra vittoria per il Milan e un altro gol per Rafael Leao, che sembra davvero sbocciato definitivamente. Il portoghese classe 1999 ieri non è stato perfetto, ma ha portato di nuovo i rossoneri in vantaggio con la prima rete del match. Sgasata sulla sinistra e conclusione deviata. Dopo il match, sul proprio profilo Instagram, ha espresso tutta la propria soddisfazione. Rafael Leao si è soffermato però anche sul carattere della squadra, su come sia stata in grado di riprendere in mano la partita. Un gruppo sempre più unito. Alcune foto del match pubblicate da Rafael Leao, accompagnate da poche, ma pesanti, parole: "Determinazione, voglia, ambizione. +3". Tante notizie nella giornata di oggi: ecco le più importanti >>>