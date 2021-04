Milan sui social – Quattro anni fa Zapata segnava al 97° il 2-2 contro l’Inter

Le ultime notizie sul Milan. Quattro anni fa andò in scena il derby 'pasquale': la gara finì 2-2, con Zapata che segnò il pareggio al 97esimo

Il Milan ha pubblicato sul suo profilo Instagram i gol e gli highlights del derby di quattro anni fa pareggiato al 97esimo grazie ad una gran rete di Cristian Zapata. La partita si giocò il sabato precedente alla Pasqua del 2017 alle 12.30, la prima stracittadina disputata all'ora di pranzo. La squadra allora allenata da Vincenzo Montella riuscì a rimontare il doppio svantaggio firmato Candreva - Icardi grazie ai timbri di Romagnoli e, appunto, Zapata. Quel match fu anche importante a livello societario, in quanto si trattò della prima partita sotto la nuova presidenza di Yonghong Lì. "On this day in 2017. Goal-line technology, ti amiamo (anche te, Cristian)", queste le parole apparse sul social del club rossonero. Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.