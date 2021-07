Milan sui social – Primi rinforzi per le rossonere: le foto

Il Milan Femminile annuncia i primi rinforzi: si tratta di Arnadottir e Cortesi. Su Instagram il club ha pubblicato le prime immagini.

Dopo tanti addii, arrivano anche i nuovi acquisti per il Milan Femminile. Si tratta di Gudny Arnadottir e Serena Cortesi. Ricordiamo che quest'anno le rossonere saranno impegnate per la prima volta nella loro storia nella Champions League femminile. Ottenuta, come la squadra maschile, arrivando al secondo posto in classifica. Esattamente come per i maschi, l'obiettivo è ora migliorare il piazzamento in campionato e fare un buon percorso in Europa. Ecco perché la squadra necessità di rinforzi. Dopo gli annunci ufficiali, il Milan ha pubblicato poi su Instagram le prime foto da rossonere delle due. Eccole: "Primi rinforzi per le rossonere". Intanto ecco le top news di oggi per il mercato rossonero >>>