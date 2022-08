Milan sui social – Pobega esulta: “Il momento è arrivato”

Pobega è cresciuto nel Milan, ma solo ieri ha fatto l'esordio ufficiale in rossonero. Ecco il suo post su Instagram per festeggiare.

Cresciuto nel Milan, dopo quattro anni di prestito, Tommaso Pobega è riuscito a fare il proprio esordio ufficiale con la maglia rossonera. Il classe 1999 sarà una pedina importante del Milan nel corso della stagione ed è apparso già in buona condizione. Può sicuramente migliorare, anche perché ha una muscolatura importante e ci mette più tempo a entrare in forma. Inoltre, ha avuto anche qualche problemino fisico. È entrato nel finale e a risultato acquisito, ma per Pobega è stata certamente una grande emozione. Lui, rossonero da sempre, ha finalmente raggiunto il primo obiettivo. Lo lascia intendere anche su Instagram, dove dopo la partita ha pubblicato una propria foto in rossonero accompagnata dal seguente commento: "Il momento è arrivato". Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>