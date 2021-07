Milan sui social – Pobega: “Affidarmi alla fortuna non mi piace”

Pobega, centrocampista del Milan, ha pubblicato su Instagram una sua foto in rossonero, ma con una didascalia particolare...

Oggi non è stato impegnato nell'amichevole tra Milan e Modena che i rossoneri hanno vinto 5-0, Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero, classe 1999, era in panchina, ma poi ha avuto un piccolo risentimento muscolare e non è stato rischiato. Dopo il match, però, Pobega si è reso protagonista sui social. Ha infatti pubblicato una foto dell'amichevole precedente, di circa una settimana fa, accompagnata da una frase criptica, presa dalla canzone Jackpot, estratta dall'ultimo album di Don Joe "Milano Soprano", in cui cantano anche J-AX, i Coma_Cose e Myss Keta. Frase di un verso che fa così: "Affidarmi alla fortuna non mi piace". Rinnovo Kessié, il giocatore alza la richiesta d'ingaggio. Le ultime >>>