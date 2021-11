Milan sui social – Pioli, ricevuto il ‘Premio Liedholm 2021’ | News

Oggi Stefano Pioli ha ricevuto il 'Premio Liedholm 2021': con un post pubblicato sui social, il Milan ha reso omaggio all'allenatore

Quest'oggi l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha ricevuto il prestigioso 'Premio Liedholm 2021'. La redazione di 'pianetamilan.it' ha seguito live la premiazione al tecnico parmigiano. Non potevano mancare i complimenti da parte del club di Via Aldo Rossi che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato una foto che ritrae proprio Pioli con il trofeo in mano. "A Stefano Pioli il Premio Liedholm 2021. Complimenti Mister!", queste le parole apparse sul profilo social del Diavolo.