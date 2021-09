Milan sui social – Pellegri felice: “Finalmente all’inferno”

Ieri esordio con il Milan per Pellegri, che oggi ha pubblicato una foto su Instagram, in cui si è dimostrato molto contento.

Un ingresso in campo che aspettava da tanto, Pietro Pellegri, che ieri ha esordito con il Milan. Il classe 2001 è entrato nell'ultimo quarto d'ora e ha messo in mostra tantissima voglia di fare. Non ha strafatto, ma è stato preciso e puntuale, aiutando la squadra. Presto avrà sicuramente più minutaggio. Per ora, si limita ad esultare sul proprio profilo Instagram. Ha infatti pubblicato una foto in maglia rossonera, la prima per lui, accompagnata da una didascalia che rende evidente quanta voglia avesse di esordire e mettersi in mostra in rossonero. Poche parole, ma davvero molto chiare per Pellegri, eccole: "Finalmente all'inferno". Intanto ci sono novità di mercato e sul recupero di Giroud >>>