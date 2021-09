Milan sui social – Nuovo overall su Fifa 22 per Theo Hernandez | News

Theo Hernandez ha pubblicato una foto sui propri profili social in cui mette in mostra il suo nuovo overall presente su Fifa 22

Enrico Ianuario

Nuovo overall per Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, presente nel gioco di Fifa 22. Il noto prodotto di 'EA Sports' sarà in vendita dal 27 settembre e sarà disponibile per le console di vecchia e nuova generazione, oltre che per PC. Il calciatore francese è uno dei testimonial dei rossoneri e, stando a quello che ha pubblicato su Twitter, pare sia soddisfatto della nuova valutazione. "Nuova valutazione +4. Occhio alla velocità", queste le parole apparse sul suo profilo Twitter. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo