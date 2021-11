Milan sui social – Messias: “Speriamo che sia una lunga camminata”

Messias è tornato ad allenarsi finalmente in gruppo e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato le foto, con un augurio.

Finalmente è tornato Messias, che oggi si è allenato in gruppo con il resto del Milan agli ordini di Stefano Pioli e del suo staff. Il brasiliano, classe 1991, ha finora totalizzato una sola presenza, per pochi minuti. Prima una condizione fisica non proprio ottimale e poi dei piccoli problemi lo hanno tenuto lontano dal campo. Adesso però sta bene ed è pronto a rientrare già nel prossimo impegno. Spera di essere pronto già per il primo match dopo la sosta. Decisamente contento di aver recuperato, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell'allenamento di oggi, augurandosi che sia l'inizio di un lungo cammino: "Bora che la cammina e lunga!" Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>